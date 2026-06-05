Ηλικιωμένος σπάμαρε με mail τον Δήμο και κατηγορείται για διαταράξη λειτουργίας υπηρεσίας

Έναν 75χρονο ταυτοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο οποίος φέρεται να έστειλε υπεράριθμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Δήμο, με αποτέλεσμα σε βάρος του να σχηματισθεί δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από καταγγελία της Δημοτικής Αρχής, σχετικά με την αποστολή υπεράριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) από άγνωστο δράστη προς ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών.

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοιχούν στον κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.