Ίλιον: Μοτοσικλετιστής χτύπησε στο κεφάλι οδηγό αστικού λεωφορείου και συνελήφθη

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, το απόγευμα της Δευτέρας 1 Ιουνίου, στο Ίλιον, όταν ένας 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε στο κεφάλι έναν οδηγό αστικού λεωφορείου, μετά από τροχαίο ατύχημα.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:20 στην Ιδομενέως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 36χρονος συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με λεωφορείο του ΟΑΣΑ που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 719.
Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές, γεγονός που όξυνε τα πνεύματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να χτύπησε τον 38χρονο οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.
Στο σημείο επικράτησε χάος, ενώ κλήθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο τραυματισμένος οδηγός του ΟΑΣΑ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου.
