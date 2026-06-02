Ίλιον: Μοτοσικλετιστής χτύπησε στο κεφάλι οδηγό αστικού λεωφορείου και συνελήφθη

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός οδηγού μοτοσικλέτας, καθώς φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι έναν οδηγό αστικού λεωφορείου, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Λεωφορείο του ΟΑΣΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, το απόγευμα της Δευτέρας 1 Ιουνίου, στο Ίλιον, όταν ένας 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε στο κεφάλι έναν οδηγό αστικού λεωφορείου, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:20 στην Ιδομενέως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 36χρονος συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με λεωφορείο του ΟΑΣΑ που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 719.

Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές, γεγονός που όξυνε τα πνεύματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να χτύπησε τον 38χρονο οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.

Στο σημείο επικράτησε χάος, ενώ κλήθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο τραυματισμένος οδηγός του ΟΑΣΑ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου.

