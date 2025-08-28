Ίλιον: Θύμα άγριας ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος - Τού πήραν τη σύνταξη

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε ένας καρκινοπαθής συνταξιούχος στο Ίλιον, καθώς δύο νεαροί εσέβαλαν στο σπίτι του και πήραν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Ο ηλικιωμένος μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega, με σημάδια στο κεφάλι, πρησμένα μάτια και κολάρο στο λαιμό. Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, αφότου ο 71χρονος είχε σηκώσει τα χρήματα της σύνταξής του από τράπεζα και επέστρεψε στο σπίτι και πριν μπει είδε δυο άτομα να τον πλησιάζουν.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών που πάμε σε πολυκατοικία». Οι δράστες τον αιφνιδιάζουν. Μπαίνουν στην είσοδο της πολυκατοικίας και αρχίζουν να τον χτυπούν.

«Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας», λέει, ενώ οι δύο δράστες δεν σεβάστηκαν ούτε την ηλικία, ούτε τα κινητικά προβλήματα, ούτε το γεγονός πως ήταν ολομόναχος.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα», λέει ο 71χρονος καρκινοπαθής.

«Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα», σημειώνει. Άσχημα χτυπημένος, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του. «Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ», λέει. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον αναρρώνει.

Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν οργισμένοι. «Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος, κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν. «Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του.

Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα. Να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.

«Δεν ξέρω που μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδαν ότι είχα λεφτά», είπε ο ηλικιωμένος.