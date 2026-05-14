Ηλιούπολη: 20 γιατροί πάνω στην 17χρονη για να τη σώσουν - Τα νεότερα για την υγεία της

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 17χρονη η οποία επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της πηδώντας, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη για να την σταθεροποιήσουν, κάτι που δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι αυτή την ώρα.

Και ενώ πλησιάζει η συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να αξιολόγηση της κατάστασης για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τα πολύ σοβαρά τραύματά της.

Κρίνεται πως έχει ελάχιστη σημασία να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για τις ιατρικές πράξεις που πρέπει να γίνουν καθώς η φύση των τραυμάτων της είναι απρόβλεπτη και άρα τα πάντα μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη.

Ακόμα, ιατρικές πηγές αναφέρονται στις εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο την Τρίτη, όταν και συνέβη το περιστατικό, με 20 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να πέφτουν πάνω στην έφηβη, ακόμα και ταυτόχρονα.

Προς το παρόν, αυτό που λέγεται, είναι πως έχει σημασία να διαμορφωθεί στρατηγική για τα πολλά που πρέπει να γίνουν.