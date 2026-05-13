Η υπόθεση των δύο 17χρονων μαθητριών που πήδηξαν από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να σκοτωθεί και η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της έχει συγκλονίσει. Ο Δήμος Ηλιούπολης κύρηξε τριήμερο πένθος, ενω στο σχολείο των δύο κοριτσιών έχουν συνδράμει ψυχολόγοι για να υποστηρίξουν τους συμμαθητές τους.

Καθηγητής των κοριτσιών μιλώντας στο Live News περιέγραψε πως τα κορίτσια μέχρι και το προηγούμενο μεσημέρι που ήταν μαζί τους έκαναν αστεία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», είπε ο καθηγητής τους μιλώντας στο MEGA.

Όπως περιγράφει ο καθηγητής των κοριτσιών, συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και τη μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του, λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας».

Αναφερόμενος στην κοπέλα που κατέληξε, είπε: «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Ερωτηθείς αν υπήρχε κάποιο σημάδι στη συμπεριφορά τους που να πρόδιδε κάτι, ο εκπαιδευτικός απάντησε:

«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Αγωνία για την 17χρονη που νοσηλεύεται

Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 17χρονη, που, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο που επικαλείται η ΕΡΤ, στους απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα για την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν μέσα στην ημέρα.