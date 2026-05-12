Ηλιούπολη: Μάχη των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή την 17χρονη - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Παγωμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την νέα τραγωδία που σημειώθηκε αυτή την φορά στην Ηλιούπολη, όπου δύο νεαρά κορίτσια 17 ετών έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η φίλη της να χαροπαλεύει.

Όπως αναφέρει το MEGA, οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την 17χρονη επιζήσασα που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ στις 4 το απόγευμα, από το Ασκληπιείο Βούλας. Είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην μονάδα αναζωογόνησης και είναι αιμοδυναμικά ασταθής.

Οι γιατροί προσπαθούν να την σταθεροποιήσουν, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την νεαρή. Οι γιατροί αυτοί θα κρίνουν αν και σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις θα υποβληθεί.

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Στο μικροσκόπιο κινητά και συνομιλίες

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του σταθμού, η επιζήσασα είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της ενώ έχει και έναν αδελφό, ο οποίος εντόπισε τα δύο κορίτσια μετά την πτώση τους.

Πριν από λίγο, συγγενικό πρόσωπο έφερε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και συλλέγουν προσωπικά αντικείμενα.

Όπως επισημαίνεται, προσπαθούν να δουν και από τα κινητά και από το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε η 17χρονη, μήπως υπάρχουν μηνύματα και συνομιλίες για το τι πυροδότησε αυτήν την κίνηση.

Όπως είναι γνωστό, οι δύο ανήλικες κλείδωσαν την πόρτα για να μην τις εμποδίσει κανείς.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας που μίλησε στο Orange Press Agency, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει "εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε". Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα!», είπε.

«Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», συνέχισε.