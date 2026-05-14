Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 17χρονη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύτατα τραύματα, μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, δύο ημέρες νωρίτερα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου ΚΑΤ ανέφερε ότι η ανήλικη έχασε τη μάχη για τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (14/5), εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, όπου κατοικούσε το ένα, και αφού κλείδωσαν την πόρτα, πήδηξαν στο κενό. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η δεύτερη έδινε μάχη επί δύο 24ωρα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινωνία.

Ηλιούπολη: Η συγκινητική απόφαση των γονέων της 17χρονης για δωρεά αντί στεφάνων

Οι γονείς της πρώτης 17χρονης που έχασε τη ζωή της προχώρησαν σε μια συγκινητική πράξη. Αντί στεφάνων, η οικογένεια καλεί όποιον το επιθυμεί, να πραγματοποιήσει στη μνήμη της δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Η μνήμη της γίνεται φροντίδα, προστασία και ελπίδα για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Όσοι πραγματοποιήσουν τη δωρεά, ενημερώνουν για την κατάθεσή τους τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

«Προχτές γέλαγαν μεταξύ τους, έκαναν αστεία»

Καθηγητής των κοριτσιών μιλώντας στο Live News του Mega περιέγραψε πως τα κορίτσια μέχρι και το προηγούμενο μεσημέρι που ήταν μαζί τους έκαναν αστεία.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο», είπε.

Όπως περιγράφει ο καθηγητής των κοριτσιών, συγκλονισμένος και ο ίδιος από την τραγική απώλεια και τη μεγάλη μάχη που δίνει η δεύτερη μαθήτρια του, λέει πως τίποτα δεν προϊδέαζε το τι θα επακολουθήσει.

«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνόδεψα κιόλας».

Αναφερόμενος στην πρώτη κοπέλα που κατέληξε, είπε: «Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή η συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες».

Ερωτηθείς αν υπήρχε κάποιο σημάδι στη συμπεριφορά τους που να πρόδιδε κάτι, ο εκπαιδευτικός απάντησε:

«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».