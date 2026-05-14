Ηλιούπολη: Η συγκινητική απόφαση των γονέων της 17χρονης για δωρεά αντί στεφάνων

Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας, που έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, αφού «βούτηξε» στο κενό από τον έκτο όροφο, προχώρησαν σε μια συγκινητική πράξη.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια καλεί όποιον το επιθυμεί, να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Η μνήμη της γίνεται φροντίδα, προστασία και ελπίδα για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Όσοι πραγματοποιήσουν τη δωρεά, ενημερώνουν για την κατάθεσή τους τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Ηλιούπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση η επιζήσασα 17χρονη

Την ίδια στιγμή, η φίλη της Μελίνας, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη για να την σταθεροποιήσουν, κάτι που δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι αυτή την ώρα.

Και ενώ πλησιάζει η συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να αξιολόγηση της κατάστασης για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τα πολύ σοβαρά τραύματά της.

Κρίνεται πως έχει ελάχιστη σημασία να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για τις ιατρικές πράξεις που πρέπει να γίνουν καθώς η φύση των τραυμάτων της είναι απρόβλεπτη και άρα τα πάντα μπορεί να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη.

Ακόμα, ιατρικές πηγές αναφέρονται στις εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο την Τρίτη, όταν και συνέβη το περιστατικό, με 20 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να πέφτουν πάνω στην έφηβη, ακόμα και ταυτόχρονα. Προς το παρόν, αυτό που λέγεται, είναι πως έχει σημασία να διαμορφωθεί στρατηγική για τα πολλά που πρέπει να γίνουν.