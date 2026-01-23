Jacky.O: Εξιχνιάστηκε η βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ – Σεσημασμένοι οι δράστες

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O, στην οδό Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια, προχώρησαν χθες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης ταυτοποιήθηκαν δύο Αλβανοί κακοποιοί, σεσημασμένοι για διάφορα αδικήματα. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη τους μέσα από το υλικό καμερών ασφαλείας που είχαν καταγράψει τις κινήσεις τους, το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου αλλά και από μαρτυρίες που έλαβαν το τελευταίο διάστημα.

Ως κίνητρο της επίθεσης θεωρείται η άρνηση του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου να ενδώσει στον εκβιασμό των δύο κακοποιιών να δώσει χρήματα προκειμένου να του παρέχουν προστασία. Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε και θέλησαν με αυτό τον τρόπο να του στείλουν ένα μήνυμα.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εξετάστηκε και ρόλος μία γυναίκας, αλβανικής καταγωγής η οποία κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας να κινείται το βράδυ της βομβιστικής επίθεσης στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε δεν είχε καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο χτύπημα.