Ημαθία: Ποινή 12 χρόνων στη φυλακή σε οδηγό που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο

Ποινή 12ετούς κάθειρξης απεφάνθη το δικαστήριο για 31χρονο άντρα που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβη στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 σε περιοχή της Ημαθίας.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες και ως εκ τούτου θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31 ετών κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε επαρχιακό δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο σύμφωνα με πραγματογνώμονες ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχε φθαρμένα λάστιχα και είχε υποστεί μετατροπές για να αυξηθεί η ιπποδύναμη του.

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη όταν ο 31χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6ης Ιανουαρίου 2022 με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο αυτοκίνητο που επέβαινε ο 20χρονος με έναν 21χρονο, οι οποίοι γυρνούσαν από νυχτερινή έξοδο.

Ο θάνατος του 20χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο 21 ετών επιβάτης υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο.

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο [… ] Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο» είπε ο κατηγορούμενος οδηγός κατά την απολογία του ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Εκτός από την ενοχή του, χωρίς ελαφρυντικά, οι δικαστές αποφάσισαν να εκείνος να τε΄'εσει κανονικά την ποινή του χωρίς την δυνατότητα αναστολής.