Ινδονησία: Επτά αεροδρόμια παραμένουν κλειστά λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου – 2.300 πτήσεις επηρεάζονται

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας επτά αεροδρομίων στην Ινδονησία, μεταξύ των οποίων και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, εξαιτίας της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατάου.

🔴INDONESIA 🇮🇩| 🌋 Mount Anak Krakatau erupted on Sunday, September 6, sending around volcanic ash plumes up to 50,000 feet. This eruption led to the temporary suspension of flight operations at Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport. More than 200 flights were diverted. pic.twitter.com/kk9fx5Yb9X — Nanana365 (@nanana365media) September 6, 2026

Τα αεροδρόμια θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως τις 18:00 τοπική ώρα, δηλαδή έως τις 14:00 ώρα Ελλάδας, καθώς η αυξημένη εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου δημιουργεί προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου της Τζακάρτα, Angkasa Pura, συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται διαρκώς για την κατάσταση των πτήσεών τους, επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 2.300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή αναμένεται να καθυστερήσουν, επηρεάζοντας συνολικά περίπου 270.000 επιβάτες. Μόνο στο βασικό διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας επρόκειτο να πραγματοποιηθούν περίπου 1.000 αφίξεις και αναχωρήσεις.

Νέες εκρήξεις

Το Άνακ Κρακατάου, που σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου», παρουσίασε έντονη εκρηκτική δραστηριότητα από το Σάββατο, με εκροές λάβας και πυροκλαστικών υλικών, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αντιληπτές ακόμη και σε μεγάλη απόσταση.

Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν την Κυριακή, ενώ η ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας προειδοποίησε ότι η πιθανότητα νέας έκρηξης παραμένει υψηλή.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ένας από τους βασικούς κινδύνους είναι η εκτόξευση πυρακτωμένων βράχων, σε συνδυασμό με μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας. Παράλληλα, εάν η εκρηκτική δραστηριότητα συνεχιστεί, δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες ροές λάβας.

Μεταξύ των αεροδρομίων που παραμένουν εκτός λειτουργίας βρίσκονται και δύο στην ευρύτερη περιοχή της Τζακάρτα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται και από την ινδονησιακή πολεμική αεροπορία.

Η τραγική ιστορία του Κρακατάου

Το Άνακ Κρακατάου βρίσκεται στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα και παρουσιάζει κατά διαστήματα ηφαιστειακή δραστηριότητα από τότε που αναδύθηκε, μέσα στην καλντέρα που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883.

Η έκρηξη εκείνη συγκαταλέγεται στις φονικότερες ηφαιστειακές καταστροφές στην ιστορία, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 35.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το 2018, τμήματα του Άνακ Κρακατάου κατέρρευσαν στη θάλασσα, προκαλώντας τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 429 ανθρώπους και οδήγησε στον εκτοπισμό χιλιάδων κατοίκων.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή όπου η σεισμική και η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη λόγω της σύγκλισης των τεκτονικών πλακών.