Εξωπραγματικές εικόνες στην Ινδονησία από έκρηξη ηφαιστείου - «Τρέχουν» σιντριβάνια λάβας

Εξωπραγματικές σκηνές καταγράφθηκαν στην Ινδονησία, όπου σημειώθηκε έκρηξη του ηφαιστείου Anak Krakatau.

Το ηφαίστειο άρχισε να ενεργοποιείται το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας συνεχή σεισμική δραστηριότητα, σιντριβάνια λάβας και βουητά στις γύρω περιοχές.

Δύο ακόμη εκρήξεις του ηφαιστείου, το οποίο βρίσκεται στο στενό Σούντα, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, σημειώθηκαν νωρίς σήμερα, ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας BMKG, η τέφρα έφτασε σε ύψος έως και 6.000 μέτρα στην Ιάβα, ανατολικά του ηφαιστείου, και 15.000 μέτρα δυτικά του ηφαιστείου, στην πλευρά της Σουμάτρας.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι που να συνδέεται με την πρόσφατη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Αποκλεισμένοι 170.000 επιβάτες σε αεροδρόμια

Λόγω της ηφαιστειακής τέφρας, που έχει καλύψει τον ουρανό, έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις, με 170.000 άτομα να έχουν αποκλειστεί σε οκτώ αεροδρόμια της χώρας.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, Soekarno-Hatta, ήταν από τα πρώτα που ανέστειλαν τις εργασίες τους σήμερα, Κυριακή (06/09) το πρωί.

Το υπουργείο Μεταφορών έχει ενημερώσει πως έχουν προκληθεί προβλήματα σε 1.558 πτήσεις.

Ο υπουργός Μεταφορών Ντούντι Πουρβαγκάντι δήλωσε ότι η απόφαση για προσωρινό κλείσιμο περισσότερων αεροδρομίων ελήφθη αφού διαπιστώθηκε πως η ηφαιστειακή τέφρα είχε εξαπλωθεί προς τη Δυτική Ιάβα.

Προέτρεψε τις αεροπορικές εταιρείες να επιταχύνουν τις διαδικασίες επιστροφής χρημάτων για τους επιβάτες που έχουν πληγεί από ακυρώσεις πτήσεων και να παρέχουν έγκαιρες πληροφορίες σε όσους έχουν επερχόμενες πτήσεις για να αποφευχθεί ο υπερπληθυσμός στα αεροδρόμια.

Ο υπουργός Υγείας προέτρεψε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους και να φορούν μάσκες προσώπου για να προστατευτούν από αναπνευστικούς, οφθαλμικούς και δερματικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Kompas, πολλά σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα, αφού μαθητές και κάτοικοι ανέφεραν ερεθισμούς στα μάτια από την τέφρα, ενώ ορισμένοι ψαράδες ακύρωσαν αλιευτικές εκδρομές, κάνοντας λόγο για ανάλογα προβλήματα.

Το ηφαίστειο είχε εκραγεί και τον Δεκέμβριο του 2018, προκαλώντας ένα τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε πάνω από 400 ανθρώπους και εκτόπισε και τραυμάτισε χιλιάδες ακόμη στις κοντινές ακτές της Σουμάτρας και της Ιάβας.