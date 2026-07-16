Μια τραγική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς μια γυναίκα που μόλις δύο ημέρες πριν είχε γίνει νύφη, έχασε τη ζωή της, όσο βρισκόταν ταξίδι του μέλιτος στη βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη Λάουρα Βικτόρια Χάρτιγκ, βρισκόταν πάνω στο αγωνιστικό της ποδήλατο σε έναν ορεινό δρόμο, όταν σε μία στροφή συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο διάσημος πρώην σκιέρ Πίτερ Ρούνγκαλντιερ, 56 ετών. Από τη σφοδρότατη σύγκρουση το ποδήλατό της «κόπηκε στα δύο».

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών και την αεροπορική μεταφορά της αρχικά σε νοσοκομείο του Τιρόλου, και στη συνέχεια στη γενέτειρά της, τη Βαυαρία, η 30χρονη μετά από 19 ημέρες νοσηλείας υπέκυψε στα τραύματά της.

Tragedia della strada: Laura Viktoria Härtig, 30enne ciclista tedesca, è deceduta 19 giorni dopo l'incidente al Passo Sella. Aveva fatto un frontale con una moto che saliva in direzione opposta. #ciclismohttps://t.co/QR6Ft1pnWE pic.twitter.com/yG5mxFM1YS — tuttoBICI (@tuttobiciweb_it) July 14, 2026

Παράλληλα, ο διάσημος σκιέρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η Λάουρα μοιραζόταν τις περιπέτειές της στα βουνά και τις πεζοπορίες της με τους 53.000 ακόλουθούς της στο Instagram. Μάλιστα, στην τελευταία της ανάρτηση, δύο ημέρες πριν το τραγικό ατύχημά της, μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από τον γάμο της, με φόντο ένα γραφικό αλπικό τοπίο.