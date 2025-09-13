Influencer στη Ρόδο συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς την «τσάκωσαν»

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή καταγγελία για υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου εξελίχθηκε σε υπόθεση ναρκωτικών με σοβαρές προεκτάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στη Ρόδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νεαρή γυναίκα, γνωστή στο νησί για την εντυπωσιακή της παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πλέον κατηγορείται για κατοχή και πιθανή διακίνηση ναρκωτικών.

Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 29 Αυγούστου, όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση αυτοκινήτου τύπου Peugeot 208, καθώς η μισθώτρια –η νεαρή Ροδίτισσα– δεν είχε επιστρέψει το όχημα ούτε είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα ύψους 484 ευρώ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της πόλης, με την παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ωστόσο, η πραγματική έκπληξη για τις Αρχές ήρθε κατά τον έλεγχο του οχήματος. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν δύο συσκευασίες με συνολικό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης –μια μορφή σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα– τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και μετρητά ύψους 100 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκε άδεια οδήγησης τρίτου προσώπου, πυροδοτώντας ερωτήματα για την ευρύτερη εμπλοκή προσώπων στην υπόθεση.

Συνελήφθη και η μητέρα της

Η μητέρα της κατηγορούμενης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, ενώ λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη και η κόρη της, η οποία οδηγήθηκε στον τακτικό Ανακριτή. Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η υπόθεση παίρνει πλέον το δρόμο της Δικαιοσύνης, με την εκπροσώπηση της βασικής κατηγορούμενης από τους δικηγόρους Στέλιο Αλεξανδρή και Πολυξένη Χατζηγιάννη.

Η εικόνα της νεαρής γυναίκας ως λαμπερής και κοσμοπολίτισσας «influencer» στα social media, με πολυτελή στιγμιότυπα και χιλιάδες ακόλουθους, καταρρέει υπό το βάρος σοβαρών κατηγοριών. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί μουδιασμένη, καθώς υπάρχουν ήδη ενδείξεις πως το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης ουσιών στο νησί.

Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ενώ η υπόθεση ρίχνει βαριά σκιά στην κατά τα άλλα ειδυλλιακή εικόνα της Ρόδου.

