Instagram: «Mπλακ άουτ» στην πλατφόρμα – Αναφορές για προβλήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία στο Instagram, με χρήστες να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα το μεσημέρι της Πέμπτης (23/04/2026).

Το κύμα των προβλημάτων ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), με τις αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector να εκτοξεύονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Το πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει τόσο την εφαρμογή σε κινητά (iOS/Android) όσο και την έκδοση για desktop.

