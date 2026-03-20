«Ιντ αλ-φιτρ» στην Ιερά Οδό: Οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το τέλος του Ραμαζανιού

Στον αριθμό 114 της Ιεράς Οδού χτυπά σήμερα η καρδιά της μουσουλμανικής κοινότητας της Αθήνας, που γιορτάζει το Ιντ αλ-φιτρ (Eid al-Fitr), τη μεγάλη «Γιορτή της Λύσης της Νηστείας», που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Η σημερινή γιορτή δεν ήταν δεδομένη μέχρι χθες το βράδυ, αναφέρει το Orange Press Agency.

Όπως προστάζει η παράδοση, οι μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο παρέμειναν με το βλέμμα στραμμένο στον δυτικό ορίζοντα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, αναζητώντας τη νέα σελήνη (Hilal).

Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως «θέαση του φεγγαριού» είναι καθοριστική: αν η λεπτή ημισέληνος γίνει ορατή τη 29η ημέρα του Ραμαζανιού, τότε η επόμενη ημέρα ορίζεται ως η 1η του μήνα Σαουάλ και η γιορτή ξεκινά. Αν ο καιρός ή το σκοτάδι εμποδίσουν τη θέαση, η νηστεία παρατείνεται για μία ακόμη ημέρα.

Χθες βράδυ, η επιβεβαίωση της εμφάνισης του φεγγαριού -στην Αθήνα, αυτή η μυστηριακή διαδικασία έγινε στο Αστεροσκοπείο στο Θησείο - έδωσε το σύνθημα για τους σημερινούς πανηγυρισμούς.

Πρωινό κατάνυξης και χαράς

Η ημέρα ξεκίνησε πολύ νωρίς για τις οικογένειες των πιστών. Αφού έφαγαν κάτι ελαφρύ, συμβολίζοντας το οριστικό τέλος της νηστείας, και έβαλαν τις καλύτερες, γιορτινές τους φορεσιές, κατευθύνθηκαν προς το Τέμενος.

Στον χώρο του τζαμιού στην Ιερά Οδό, το κλίμα ήταν ευλαβικό, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο ενθουσιασμό. Ακολούθησαν η σύντομη προσευχή και το κήρυγμα, και σε λίγα λεπτά έδωσαν τη θέση τους στην ιαχή που αντηχούσε σε όλο το συγκρότημα: «Allah u akbar, Allah u akbar, Allah u akbar...» (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος, όλη η δόξα ανήκει στον Αλλάχ)

Μια γιορτή ενότητας και συγχώρεσης

Το Ιντ αλ-φιτρ, ή «μικρότερο Ιντ», είναι κάτι παραπάνω από ένα θρησκευτικό τυπικό. Είναι μια ημέρα ηθικής νίκης, ειρήνης και αδελφοσύνης. Γι’ αυτό και μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, οι πιστοί, κάθε ηλικίας και εθνικότητας, ξέσπασαν σε αγκαλιές ανταλλάσσοντας ευχές.

Για τη μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας, η σημερινή ημέρα είναι ο επίλογος μιας περιόδου εσωτερικής αναζήτησης και η αρχή μιας γιορτής που θα διαρκέσει τρεις ημέρες, υπενθυμίζοντας τις αξίες της συγχώρεσης και της κοινωνικής συνοχής.