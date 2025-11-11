Ιωάννα Τούνη: «Ζητάω παραδειγματική τιμωρία - Δεν θα σωπάσω»

Στις 28 Νοεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης renenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη η οποία διακόπηκε χθες (10/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αφορά τη διαρροή προσωπικού της βίντεο το 2017, χωρίς τη συγκατάθεσή της, γεγονός που της προκάλεσε τεράστιο ψυχολογικό και κοινωνικό πλήγμα.

Η δίκη πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη μετά το δικαστήριο

Μία μέρα μετά και έπειτα από την τοποθέτηση του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η Ιωάννα Τούνη δηλώνει πως δεν πρόκειται να σωπάσει και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων.

«Χθες ξεκίνησε επιτέλους το δικαστήριο που προσμονώ και περιμένω με αγωνία από το 2017! Μετά από αναβολές, οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν. Όμως, αντί για μια στάλα μεταμέλειας, είχαν το θράσος να δηλώσουν πως εκείνοι είναι τα “θύματα”…

Τα “θύματα” του διασυρμού, που εγώ βίωσα. Της παράνομης μαγνητοσκόπησης, της διάδοσης, της δημόσιας ταπείνωσης, του ψυχικού "βιασμού" και της κατάρρευσης που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό το βίντεο με έχει στιγματίσει ανεπανόρθωτα! Παρόλα αυτά δεν ζητάω εκδίκηση, ζητάω δικαιοσύνη. Ζητάω παραδειγματική τιμωρία!

Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα: Ότι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής είναι έγκλημα και καμία γυναίκα -κανένας άνθρωπος- δεν πρέπει να το βιώσει ποτέ ξανά.

Μετά από 8 χρόνια, συνεχίζω να στέκομαι όρθια. Και αυτή τη φορά, δεν θα σωπάσω», ανέφερε.