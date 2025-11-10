Πάνω από δύο ώρες κατέθετε η Ιωάννα Τούνη κεκλεισμένων των θυρών για το revenge porn βίντεο

Κεκλεισμένων των θυρών κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης https://www.reader.gr/tags/thessalonikiη γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη στη δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια.

Σύμφωνα με τα voria, η καταγγέλλουσα κατέθεσε για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ η διαδικασία ήταν κεκλεισμένων των θυρών λόγω του ευαίσθητου περιεχομένου της διαδικασίας. Περίπου 15 ακόμα μάρτυρες θα ανέβουν στο βήμα, ενώ η δίκη διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε ακόμα: Ιωάννα Τούνη: Στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn - «Είχαν στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»

Νωρίτερα, προσερχόμενη στο δικαστήριο, η Ιωάννα Τούνη ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Τι λένε οι κατηγορούμενοι

Ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, σημείωσε πως «ούτε είναι αυτοί που τράβηξαν το βιντεοληπτικό υλικό, ούτε είναι αυτοί που το διέδωσαν».

Πρόσθεσε μάλιστα πως «η κυρία Τούνη είναι σίγουρα θύμα και κανένας δεν λέει κάτι διαφορετικό αλλά γιατί να μην ισχύει κάτι τέτοιο και για τους κατηγορουμένους; Γιατί δηλαδή ο ένας εκ των κατηγορουμένων που φαίνεται να συμμετέχει στο βίντεο δεν είναι θύμα; Είναι ερευνητέο και θα αποδειχθεί».

