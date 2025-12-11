Μενού

Ιωάννινα: 34χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του σε προχωρημένη σήψη

Ένας 34χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμερισμά του σε προχωρημένη σήψη. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι δεν τον είχαν αναζητήσει οικεία πρόσωπα.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Ελληνική Αστυνομία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένα θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα (11/12) στα Ιωάννινα καθώς ένας 34χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr ήταν νεκρός για ημέρες. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν αυτός που τον αναζήτησε καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις αλλά ούτε και στο χτύπημα του κουδουνιού.

Έτσι απευθύνθηκε στην Αστυνομία και μαζί με αστυνομικούς κατευθύνθηκαν στο διαμέρισμα το οποίο και άνοιξαν.

Τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Ερωτηματικά εγείρει το γεγονός ότι οικεία πρόσωπα του δεν τον αναζήτησαν. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ