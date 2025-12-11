Ιωάννινα: 34χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του σε προχωρημένη σήψη

Ένα θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα (11/12) στα Ιωάννινα καθώς ένας 34χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα που διέμενε.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr ήταν νεκρός για ημέρες. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν αυτός που τον αναζήτησε καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις αλλά ούτε και στο χτύπημα του κουδουνιού.

Έτσι απευθύνθηκε στην Αστυνομία και μαζί με αστυνομικούς κατευθύνθηκαν στο διαμέρισμα το οποίο και άνοιξαν.

Τα αίτια θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Ερωτηματικά εγείρει το γεγονός ότι οικεία πρόσωπα του δεν τον αναζήτησαν. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.