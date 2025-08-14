Ιωάννινα: Διασώθηκε γυναίκα που είχε παγιδευτεί στον καταρράκτη Νεγάδων

Μία γυναίκα τραυματίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες στον καταρράκτη Νεγάδων, στα Ιωάννινα, κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές.
Για το συμβάν ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ, για την ασφαλή μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
