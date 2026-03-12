Ιωάννινα: Έξι σχολεία που «χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης» μετά το σεισμό θα παραμείνουν κλειστά μέχρι 16 Μαρτίου

Ο σεισμός που έλαβε χώρα κοντά στα Ιωάννινα, την Κυριακή 8 Μαρτίου, άφησε πίσω αρκετές ζημιές στην περιοχή ενώ κλειστά θα παραμείνουν έξι σχολεία μέχρι να είναι σίγουρο ότι δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος.

Σύμφωνα με το Mega, και τον Στέφανο Σίντο, Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ιωαννίνων, οι έλεγχοι στα σχολικά κτίρια ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα το πρωί (9/3), από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Κατά την πρώτη αυτοψία, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη, διαπιστώθηκε ότι κάποια σχολεία χρήζουν περεταίρω διερεύνησης και ζητήθηκε άμεσα παρέμβαση της ΚΤΥΡ.

Σήμερα Πέμπτη, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της διαδικασίας, και κλιμάκιο από την ΚΤΥΡ έκανε τους απαραίτητους ελέγχους σε έξι σχολεία, τα οποία σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Η ημερομηνία ωστόσο μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες.