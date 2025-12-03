Μενού

Ιωάννινα: Γνωστός youtuber δέχθηκε ξυλοδαρμό τη στιγμή που έκανε live video

Υοutuber, ιδιαίτερα γνωστός για το food περιεχόμενο που ανεβάζει, δέχθηκε επίθεση ξυλοδαρμού όσο έκανε live βίντεο.

Ξυλοδαρμός σε youtuber στα Ιωάννινα | SKAI@Glomex
Ένα ανησυχητικό περιστατικό βίας έλαβε χώρα στα Ιωάννινα, και μάλιστα καταγράφηκε σε live μετάδοση, καθώς τη στιγμή που γνωστός youtuber γυρνούσε βίντεο δέχθηκε επίθεση ξυλοδαρμού.

Ο youtuber, είναι δημιουργός περιεχομένου γύρω από τον τομέα του φαγητού. Δοκιμάζει φαγητό σε καταστήματα και ύστερα τα αξιολογεί.

 

Την στιγμή λοιπόν, που βρισκόταν εντός καταστήματος, παρέα με ένα ζευγάρι άλλων Youtuber, δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από νεαρούς, ενώ άγνωστοι τους πέταξαν και αυγά. 

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, αφού συνεχίστηκε η παρενόχληση, ο Youtuber βγήκε από το κατάστημα ζητώντας τον λόγο και ήρθε στα χέρια με έναν νεαρό, που τον ξυλοκόπησε.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο livestreaming με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπό του, επισημαίνοντας ότι θα κινηθεί νομικά για το περιστατικό. 

