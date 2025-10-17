Ιωάννινα: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης από εκπαιδευτικo

Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης μαθήτριας έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate, 10χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα παρενόχλησης από εκπαιδευτικό σε κεντρικό δημοτικό σχολείο της πόλης.

Η υπόθεση έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών. Αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, θα ακολουθήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες και η Αστυνομία παρενέβη αυτεπάγγελτα, ενώ παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και από την πλευρά της οικογένειας του κοριτσιού.

Ο καταγγελλόμενος εκπαιδευτικός έχει ήδη απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον και έχει τοποθετηθεί προσωρινά σε υπηρεσία της τοπικής Εκπαίδευσης.

Η υπόθεση είναι γνωστή στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι ζητούν την άμεση απόδοση δικαιοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το epirusgate, σε βάρος του ίδιου προσώπου είχαν διενεργηθεί και στο παρελθόν προκαταρκτικές έρευνες, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα.