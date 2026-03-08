Ιωάννινα: Κλειστά Δευτέρα 9/3 τα σχολεία - Ανησυχία για μετασεισμική δραστηριότητα

Εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3), στη Θεσπρωτία, καθώς αλλά και λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατήρησαν οι σεισμολόγοι, αύριο Δευτέρα (9/3), θα παραμείνουν πολλά σχολεία κλειστά για προληπτικούς λόγους.
Ο Δήμος Ιωαννινών μέσω ανάρτησης ενημέρωσε ότι, «λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026.
Η απόφαση λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους».
- «Με τραυμάτισε»: Η έρευνα του Reader για τη σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στα ΜΜΜ - Μόνο το 3,3% καταγγέλλει
- Αναφορές για επίθεση των Εμιράτων στο Ιράν: Άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Αυτή η σειρά σπάει ρεκόρ τηλεθέασης, με πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες προβολών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.