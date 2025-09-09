Ιωάννινα: Νεκρός 38χρονος σε εμποροπανήγυρη της Άνω Λαψίστας

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (09/09) στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στην Άνω Λαψίστα, στον χώρο της εμποροπανήγυρης, όπου 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός.

Ο άνδρας, που συμμετείχε στη διοργάνωση ως εκθέτης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιούσε και για διαμονή.

Τον άνδρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Από την αστυνομική έρευνα δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή.