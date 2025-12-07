Ιωάννινα: Οι αγρότες ετοιμάζονται για αποκλεισμό του αερδρομίου - ΜΑΤ ήδη στο σημείο

Νέα δράση ετοιμάζεται από τα Ιωάννινα καθώς οι αγρότες ετοιμάζονται για τον αποκλεισμό του αεροδρομίου. Τα μπλόκα των αγροτών όλο και πληθαίνουν, με τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις να σκληραίνουν προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματα τους.

Έξω από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων έχουν παραταχθεί δεκάδες τρακτέρ μετά την πορεία που έκαναν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού από τον κόμβο Λαψίστας.

Η είσοδος του αεροδρομίου έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, με την κλούβα των ΜΑΤ και άλλες δυνάμεις που έχουν παραταχθεί από νωρίς το πρωί σε μία εμφανή προσπάθεια να μην επιτραπεί είσοδος τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων εντός του αερολιμένα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η Εθνική Οδός προς την Κακαβιά και την Κόνιτσα έχει κλείσει καθώς τα τρακτέρ βρίσκονται επί του οδοστρώματος.