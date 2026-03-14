Ιωάννινα: Τρόμος για 16χρονο – Τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και παραλίγο να τυφλωθεί

Μια εφιαλτική επίθεση, που παραλίγο να του κοστίσει την όρασή του, έζησε ένας 16χρονος στα Ιωάννινα, όταν έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα ατόμων που του είχε στήσει καρτέρι σε κεντρικό δρόμο.

Οι δράστες ακινητοποίησαν τον ανήλικο και άρχισαν να τον χτυπούν με σφοδρότητα σε όλο του το σώμα. Το πιο κρίσιμο χτύπημα δόθηκε στο πρόσωπο με τη χρήση σιδερένιου αντικειμένου, πιθανότατα σιδερογροθιάς.

Το χτύπημα ήταν τόσο βίαιο που προκάλεσε ρήξη δακρυϊκού σωληναρίου, με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως ο νεαρός γλίτωσε την τύφλωση κυριολεκτικά για μερικά χιλιοστά.

«Ήμουν τυχερός μέσα στην ατυχία μου»

Συγκλονίζουν τα λόγια του 16χρονου, ο οποίος περιγράφει τις στιγμές του τρόμου: «Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και άρχισαν να με κλωτσούν. Με χτύπησαν στο μάτι και ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να συνέλθει από το σοκ και τον τραυματισμό.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη από την έκταση της αγριότητας του περιστατικού.

Στις αποκλειστικές εικόνες του MEGA, αποτυπώνονται τα σοβαρά τραύματα του 16χρονου, που δέχθηκε επίθεση από συνομηλίκους του.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν».

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο MEGA, ξεσπά. Ο γιος της χρειάστηκε να κάνει 17 ράμματα και να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για χειρουργείο.

«Έλεγα ‘Παναγία μου τι γίνεται’ και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του».

Ο 16χρονος είχε βγει βόλτα και περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της. Ξαφνικά, εμφανίστηκαν τρεις συνομήλικοί του και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν.

«Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε ‘έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο’. Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι», λέει ο πατέρας του 16χρονου.

Πριν από μερικούς μήνες, ο 16χρονος είχε και πάλι δεχθεί επίθεση από έναν άλλον συνομήλικό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του. Ερευνάται εάν και πάλι η επίθεση έγινε με αφορμή την ίδια κοπέλα.

Οι γονείς του ζητούν να μάθουν τον ηθικό αυτουργό του ξυλοδαρμού καθώς το παιδί, όπως λέει, δεν γνώριζε αυτούς που τον χτύπησαν.

Ο 16χρονος έχει υποστεί σοκ και παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Για την επίθεση συνελήφθη ένας από τους δράστες, ο οποίος φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

