Ιωάννινα: Υπάλληλος «σήκωσε» της οικονομίες του αφεντικού του - Συνελήφθη με 150.000 ευρώ

Συνελήφθη τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στη Θεσπρωτία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ένας υπάλληλος επιχείρησης στα Ιωάννινα, για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το περασμένο σαββατοκύριακο, ο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο εργοδότης του.
Ιωάννινα: Πιάστηκε με 150.000 ευρώ στις τσέπες
Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ο υπάλληλος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση, παρέδωσε στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 146.600 ευρώ που είχε αφαιρέσει και φύλασσε στο σπίτι του, το οποίο επεστράφη στον ιδιοκτήτη.
Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
- «Μην πιστεύετε τίποτα»: Ο Γεωργιάδης ανέβασε την περιβόητη φωτογραφία με την άγνωστη γυναίκα
- Αρναούτογλου: Σοκαρισμένος ο Γιώργος Λιανός από τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor
- Σοκάρουν μαρτυρίες για την Ηλιούπολη: «Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και έπεσαν»
- Business coach αποκαλύπτει πώς θα μαζέψεις 4.500 ευρώ τον χρόνο αν κόψεις αυτές τις πέντε συνήθειες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.