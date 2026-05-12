Ιωάννινα: Υπάλληλος «σήκωσε» της οικονομίες του αφεντικού του - Συνελήφθη με 150.000 ευρώ

Υπάλληλος επιχείρησης στα Ιωάννινα έκλεψε σχεδόν 150.000 ευρώ από τον «κουμπαρά» του αφεντικού του, αλλά συνελήφθη σχεδόν αμέσως.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Συνελήφθη τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στη Θεσπρωτία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ένας υπάλληλος επιχείρησης στα Ιωάννινα, για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το περασμένο σαββατοκύριακο, ο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο εργοδότης του.

Ιωάννινα: Πιάστηκε με 150.000 ευρώ στις τσέπες

Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ο υπάλληλος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση, παρέδωσε στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 146.600 ευρώ που είχε αφαιρέσει και φύλασσε στο σπίτι του, το οποίο επεστράφη στον ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

