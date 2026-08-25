Ιός Δυτικού Νείλου: Η Αττική στο επίκεντρο της διασποράς - Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα και ο ρόλος του καιρού

Στο επίκεντρο της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται η Αττική, με τον καθηγητή Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ Αθανάσιο Τσακρή να προειδοποιεί ότι η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου μπορεί να ξεπεράσει σε αριθμό κρουσμάτων ακόμη και τις ιδιαίτερα επιβαρυμένες χρονιές του 2018 και του 2022 και να επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω κυκλοφορία του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

«Είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Το επιδημικό κύμα είναι ιδιαίτερα έντονο, ιδιαίτερα για την Αττική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μαθηματικά μοντέλα που έχουν αξιοποιηθεί και στο εργαστήριό του δείχνουν πως «είναι πολύ πιθανό να δούμε φέτος περισσότερα κρούσματα από ό,τι είδαμε το 2018 και το 2022».

Το ίδιο επισημαίνει και ο ΕΟΔΥ αναφέροντας ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με σημαντική αύξηση των περιστατικών στην Αττική και προοπτική περαιτέρω ανόδου τις επόμενες εβδομάδες.

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Γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση στα κρούσματα - Τι αποτέλεσμα έχουν οι ψεκασμοι

Σύμφωνα με τον καθηγητή ο, η φετινή έξαρση συνδέεται με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες. Όπως εξήγησε, οι αυξημένες βροχοπτώσεις τον χειμώνα και την άνοιξη, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και η άπνοια δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη των κουνουπιών και, κατ’ επέκταση, για τη μετάδοση του ιού.

Επιπλέον τόνισε την ανάγκη για συμπληρωματικά προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές με αυξημένο αριθμό περιστατικών, τόσο με συμβατικές όσο και με βιολογικές μεθόδους, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθυσμός τους και να μειωθεί η πιθανότητα έκθεσης των πολιτών.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ελήφθησαν έγκαιρα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες προδιέθεταν για ένα έντονο επιδημικό κύμα.

«Όταν είχαμε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που μας προδιαθέτουν ότι θα έχουμε έντονο επιδημικό κύμα, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα; Οι περιφέρειες έτρεξαν γρήγορα τα προγράμματά τους;», διερωτήθηκε.

Όπως ανέφερε, κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η πραγματοποίηση των ψεκασμών, αλλά και ο χρόνος έναρξης των σχετικών προγραμμάτων. Σημείωσε ότι στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς και στην εφαρμογή των προγραμμάτων προνυμφοκτονίας, με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να μην αρχίζουν πάντοτε όταν πρέπει.

Επισήμανε επίσης τη σημασία της επιδημιολογικής επιτήρησης, τόσο στους πληθυσμούς των κουνουπιών όσο και στα πτηνά που συμμετέχουν στον κύκλο κυκλοφορίας του ιού, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ποιοι παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο νόσησης

Ο Αθανάσιος Τσακρής διευκρίνισε στην ΕΡΤ ότι δεν προκύπτει, προς το παρόν, κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του ιού ή στις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Όπως εξήγησε, σοβαρές λοιμώξεις εμφανίζονται περίπου στο 1% ή και σε μικρότερο ποσοστό των ανθρώπων που μολύνονται. Ιδιαίτερα ευάλωτοι παραμένουν οι ηλικιωμένοι, καθώς και όσοι έχουν ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσημάτων ή φαρμακευτικής αγωγής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας οργανισμός χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσει τη λοίμωξη χωρίς συμπτώματα ή με ήπιες εκδηλώσεις, όπως χαμηλό πυρετό.

Αντιθέτως, όταν ο οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, μπορεί να προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και να εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια και αιμοδυναμική αστάθεια, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Συνάνθρωποί μας από τη μία μέρα στην άλλη μπορούν να βρεθούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η σοβαρή νόσηση μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τόσο τους ασθενείς όσο και τις οικογένειές τους.

Έγκαιρη διάγνωση και ατομική προστασία

Αναφερόμενος στη διάγνωση, ο καθηγητής εξήγησε ότι οι μοριακοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση του ιού, ιδίως όταν η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιείται εγκαίρως.

Όπως σημείωσε, το ιικό φορτίο είναι συχνά χαμηλό, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ανίχνευση. Ωστόσο, η έγκαιρη εξέταση δειγμάτων αίματος ή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διάγνωση.

«Τη φετινή χρονιά οι γιατροί μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στα οποία η διάγνωση γίνεται έγκαιρα», ανέφερε.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού, καθώς ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής, αλλά κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών.

Στη φάση της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού, ιδιαίτερα στην Αττική, συνέστησε στους ηλικιωμένους και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα αυτοπροστασίας, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά, σίτες και κατάλληλο ρουχισμό, ενώ τόνισε την ανάγκη να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά από μπαλκόνια, κήπους και αυλές.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι για τη μετάδοση του ιού μπορεί να αρκεί ακόμη και ένα τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, το οποίο ενδέχεται να περάσει απαρατήρητο.

«Ένα απλό τσίμπημα κουνουπιού μπορεί να μεταφέρει το ιικό φορτίο που είναι ικανό να προκαλέσει λοίμωξη», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι όσο παραμένουν υψηλές οι θερμοκρασίες, είναι πιθανό να συνεχιστεί η καταγραφή περιστατικών και τις επόμενες εβδομάδες.