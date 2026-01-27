Μενού

Ιπποκράτειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον καρδιοχειρουργό που πιάστηκε με «φακελάκι»

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής που ζήτησε φακελάκι από ασθενή του, αφού τον χειρούργησε.

Reader symbol
Newsroom
γιατρός φακελάκια
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ξεκινά σήμερα (27/1) , μετά από αναβολή, η δίκη του καρδιοχειρουργού από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ο οποίος πιάστηκε με «φακελάκι», που ζήτησε από ασθενή που μόλις είχε χειρουργηθεί στην καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς, τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο γιατρός είχε συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο σύζυγός της, o γιατρός την πλησίασε με το πρόσχημα της ενημέρωσης για την πορεία υγείας του δικού της ανθρώπου και της ζήτησε, σύμφωνα με την καταγγελία της, 5.000 ευρώ, προκειμένου να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης και αποθεραπείας μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Η δίκη, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, έχει πάρει, μέχρι στιγμής, δύο αναβολές ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι η καταγγέλλουσα του έδωσε χρήματα χωρίς αυτός να τα ζητήσει. Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για παρόμοιο αδίκημα και έχει ασκήσει έφεση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ