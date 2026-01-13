Μενού

Ηράκλειο: 19χρονος βαριά τραυματίας - Πτώση 15 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη

Ένα σοβαρό ενδεχομένως ατύχημα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1) στο Ηράκλειο, με τραυματισμό ενός νεαρού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ένα σοβαρό ενδεχομένως ατύχημα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1) στο Ηράκλειο, με τραυματισμό ενός νεαρού προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Λίγο μετά τη 01:30, ένας 19χρονος άνδρας έπεσε στο έδαφος από σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο τραυματίας είναι 19 ετών και υπήκοος Γερμανίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.  Το ύψος από το οποίο έπεσε υπολογίζεται στα 15 μέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στα κάτω άκρα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον 19χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. 

