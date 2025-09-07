Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Συναγερμός στο Ηράκλειο καθώς 23χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι Αρχές τέθηκαν σε συναγερμό από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (07/09), όταν έγινε γνωστό το περιστατικό.

Ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Πηγή: cretalive.gr