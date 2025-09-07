Μενού

Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Σε συναγερμό οι Αρχές στο Ηράκλειο μετά το περιστατικό με τον 23χρονο που αυτοπυροβολήθηκε.

Συναγερμός στο Ηράκλειο καθώς 23χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι Αρχές τέθηκαν σε συναγερμό από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (07/09), όταν έγινε γνωστό το περιστατικό.

Ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Πηγή: cretalive.gr

