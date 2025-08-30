Ηράκλειο: 40χρονος διέρρηξε ναούς για 203 ευρώ

Ένας 40χρονος Κρητικός στο Ηράκλειο, την παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου αποφάσισε να «χτυπήσει» δύο ιερούς ναούς στον Δήμο Γόρτυνας, θεωρώντας πως τα παγκάρια θα ήταν γεμάτα λόγω της αυξημένης προσέλευσης πιστών και τα έκλεψε.

Ο δράστης, εφοδιασμένος με διαρρηκτικά εργαλεία, κατάφερε να εισβάλει στους ναούς και να αφαιρέσει δύο παγκάρια, αποσπώντας συνολικά 203 ευρώ σε κέρματα. Η κινητοποίηση των αστυνομικών του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Στην κατοχή του βρέθηκε μια πλαστική βαλίτσα που περιείχε εργαλεία διάρρηξης, ένα μεταλλικό παγκάρι, ένα ξύλινο συρτάρι και τα κλεμμένα χρήματα, τα οποία αποδόθηκαν στον εφημέριο του ναού.

Κατά την ανάκριση, ο 40χρονος ομολόγησε την πράξη του, επικαλούμενος σοβαρά οικονομικά προβλήματα που τον ώθησαν στην παρανομία.

Πηγή: ΕΡΤ