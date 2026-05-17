Ηράκλειο: 78ρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες

Αστυνομία και ΕΚΑΒ σε παραλία | EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ένας 78ρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασα στις Γούρνες Ηρακλείου το μεσημέρι της Κυριακής 17/5.

Η σορός του άτυχου ηλικιωμένου βρέθηκε σε παραλία στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο.

Το πλήρωμα επιχείρησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

