Ηράκλειο: 78ρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες

Ένας 78ρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασα στις Γούρνες Ηρακλείου το μεσημέρι της Κυριακής 17/5.
Η σορός του άτυχου ηλικιωμένου βρέθηκε σε παραλία στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο.
Το πλήρωμα επιχείρησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
- Μέχρι και 6.000 ευρώ: Αυτά είναι τα παλιά βινύλια «του πατέρα» που σήμερα κοστίζουν χρυσά
- Μοντέλο του OnlyFans συναντιέται τετ-α-τετ με θαυμαστή που της έδωσε 100 χιλ. ευρώ και φεύγει στο 5λεπτο
- Τι είναι τα «κεφαλάρια» και γιατί έχει βουίξει όλο το ελληνικό TikTok
- Ο πιο φθηνός προορισμός στην Ευρώπη για ένα Σαββατοκύριακο - Βρίσκεται μία ανάσα από την Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.