Ηράκλειο: 9χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίση – Άμεση κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας

Mια 9χρονη μαθήτρια στο Ηράκλειο Κρήτης φέρεται να αποκάλυψε στους συμμαθητές της ότι είχε δεχθεί σωματική κακοποίηση από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Την επόμενη ημέρα, στο σχολείο, το κορίτσι μοιράστηκε με τους συμμαθητές της ότι πονούσε σε διάφορα σημεία του σώματός της και εξομολογήθηκε τι είχε συμβεί.

Οι μαθητές ενημέρωσαν αμέσως τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Μετά από εισαγγελική εντολή, ο πατέρας συνελήφθη, ενώ η ανήλικη εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Η κινητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών αποδείχθηκε καθοριστική για την προστασία της.