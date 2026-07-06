Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο ένα επεισόδιο άγριου βασανισμού μιας 55χρονης γυναίκας από 43χρονη, η οποία φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σε βάρος γυναίκας έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο Ηράκλειο, κατλα το οποίο 43 χρονη αλλοδαπή ρουμάνικης καταγωγής βασάνισε άγρια μια 55χρονη αλλοδαπή ρωσικής καταγωγής.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου, σε σπίτι ιδιοκτησίας 61χρονου, όπου διέμεναν ο ίδιος, η 55χρονη γυναίκα και η 43χρονη που φέρεται να προκάλεσε το άγριο επεισόδιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 43χρονη φέρεται να κακοποίησε τη 55χρονη, χτυπώντας την με ρόπαλο και άλλα αντικείμενα.

Το πιο σοκαριστικό στην υπόθεση ωστόσο είναι ότι η επίθεση φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν ανήκε στη δράστιδα, αλλά σε 53χρονη φίλη της.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση

Λίγες ημέρες αργότερα, η 43χρονη επέστρεψε το κινητό στη φίλη της, έχοντας αποθηκεύσει στη συσκευή και το υλικό από το περιστατικό.

Η 53χρονη, καθώς αναζητούσε αρχεία στο κινητό της, βρήκε περίπου 10 βίντεο από τα βασανιστήρια και στις 25 Ιουνίου κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τούφες από μαλλιά, λευκά είδη με κηλίδες αίματος, αντικείμενα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στην κακοποίηση, καθώς και ένας μπαλτάς με τον οποίο φέρεται να κόπηκαν τα μαλλιά της 55χρονης.

Η Αστυνομία προχώρησε στις 3 Ιουλίου στη σύλληψη της 43χρονης Ρουμάνας, ενώ συνελήφθη και ο 61χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού.