Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε εχθές (25/09) στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα ένας 12χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν 13χρονο, μέσα στο σχολείο.
Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.
