Μενού

Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο - Στο νοσοκομείο ένας 12χρονος

Στο νοσοκομείο 12χρονος που «πιάστηκε στα χέρια» με συμμαθητή του στο Ηράκλειο.

Reader symbol
Newsroom
Ελληνικό νοσοκομείο
Ελληνικό νοσοκομείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε εχθές (25/09) στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα ένας 12χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο  12χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με έναν 13χρονο, μέσα στο σχολείο.

Αρχικά το 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξέταση, στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ