Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε 42χρονος από καραμπίνα - «Εκπυρσοκρότησε»

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής ανήμερα Δεκαπενταύγουστου στο Ηράκλειο, όταν ένας 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό πόδι από πυροβολισμό με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν τα δάχτυλά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όπλο που κατείχε ο 42χρονος φέρεται να εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο μετατάρσιο και τα δάχτυλα του ποδιού. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κρίθηκε απαραίτητος ο ακρωτηριασμός των δαχτύλων.

Η Αστυνομία κατέσχεσε την καραμπίνα και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ο 42χρονος έχει δηλώσει ότι επρόκειτο για ατύχημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθεί αν υπήρξε αμέλεια ή άλλος παράγοντας που οδήγησε στον πυροβολισμό.