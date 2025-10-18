Ηράκλειο: Βρήκαν παρκαρισμένο όχημα κι έβαψαν τη μισή διάβαση

Σε μια εικόνα που προκαλεί γέλιο αλλά και προβληματισμό, ένα συνεργείο του Δήμου Ηρακλείου προχώρησε στο βάψιμο διάβασης πεζών — μόνο που... κατάφερε να βάψει τη μισή. Ο λόγος; Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο που εμπόδιζε την πρόσβαση στο υπόλοιπο τμήμα, το οποίο παρέμεινε ανέπαφο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσω ανάρτησης πολίτη σε ομάδα στο Facebook, όπου ο ίδιος σχολιάζει με χιούμορ την κατάσταση, χαρακτηρίζοντας «θεούληδες» τόσο τους εργαζόμενους του δήμου όσο και τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Όπως αναφέρει, το αυτοκίνητο παραμένει στο ίδιο σημείο —πάνω στη διάβαση— επί τουλάχιστον μία εβδομάδα, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ενέργεια για τη μετακίνησή του, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Η ημιτελής διάβαση παραδόθηκε όπως είναι, με τις άσπρες λωρίδες να σταματούν εκεί που ξεκινά το όχημα. Το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον πολίτη να διερωτάται αν χρειάζεται... η επέμβαση της Αρχιεπισκοπής για να απομακρυνθεί τελικά το αυτοκίνητο και να ολοκληρωθεί μια τόσο απλή δημόσια παρέμβαση.

Το περιστατικό, όσο ευτράπελο κι αν φαίνεται, αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση καθημερινών θεμάτων από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.