Ηράκλειο: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο - Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 12:30 σήμερα (24/09) στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Κρήτη, όπου καταγράφηκε έκρηξη φιάλης σε καφενείο.

Συγκεκριμένα, η φιάλη είχε διαρροή και ως εκ τούτου, ξέσπασε φωτιά, όπου από το μικρό ωστικό κύμα προκλήθηκε μια μικρή έκρηξη.

Το συμβάν έγινε στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε οχήματα και 15 υπαλλήλους, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από το περιστατικό, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σπασμένα τζάμια και άλλες υλικές ζημιές προκλήθηκαν μετά το συμβάν ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο για έλεγχο και ασφάλιση του χώρου.

Με πληροφορίες από neakriti.gr