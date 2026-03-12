Μενού

Ηράκλειο: Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις μαθητές που πυροδότησαν βόμβα από γκαζάκια σε σχολείο

Ελεύθεροι με όρο την απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις ανήλικοι μαθητές, που προκάλεσαν έκρηξη με γκαζάκια σε σχολείο στο Ηράκλειο.

Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις ανήλικοι μαθητές που, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, προκάλεσαν έκρηξη με γκαζάκια βουτανίου σε σχολείο στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι είχαν κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό που περιελάμβανε δύο γκαζάκια, οινόπνευμα και δυναμιτάκια, που τοποθέτησαν στο προαύλιο σχολείου, προτού τον πυροδοτήσουν, μάλιστα από εξαιρετικά επισφαλή απόσταση.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι ανήλικοι παρασύρθηκαν από βίντεο που παρακολούθησαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και θέλησαν να το αναπαραστήσουν, χωρίς να έχουν μέχρι και την ώρα της έκρηξης την αντίληψη για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

Ηράκλειο: «Θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδείες»

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδείες και όχι στον ανακριτή. Είναι σοκαρισμένα και τα τρία παιδιά δεν το περίμεναν αυτό και έχουν ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Μίνως Αποστολάκης.

Οι τρεις ανήλικοι, που βίωσαν τρόμο, όπως ανέφερε η συνήγορος Ελένη Σαμαριτάκη, μετά την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι ένιωσαν ανακούφιση.

Σε ό,τι αφορά την πράξη τους επανέλαβε πως επρόκειτο για μια στιγμιαία παρόρμηση και ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι συνέπειες θα μπορούσε να επιφέρει.

