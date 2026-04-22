Σήμερα το μεσημέρι (22/4) φέρεται να εντοπίστηκε νεκρή η σορός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive.gr, η 43χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο πίσω κάθισμα, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η Αγία Βαρβάρα, είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Πέμπτη (23/4) η κηδεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Βαρβάρα, δεν είχε μπει, τις προηγούμενες ημέρες στο κάδρο των ερευνών, και τα βλέμματα ήταν στραμμένα μέχρι τώρα στην «περιοχή των Αθανάτων» καθώς εκεί είχε βρεθεί την Κυριακή ο 39χρονος και είχε φύγει με ταξί, αφού είχε ατύχημα με τη μηχανή του.

Με τραύμα από όπλο εντοπίστηκε η 43χρονη

Σύμφωνα με το Mega, η άτυχη γυναίκα, αφού εντοπίστηκε νεκρή, διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Ο χώρος όπου εντοπίστηκε η γυναίκα, έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης και ιατροδικαστής. Παράλληλα δημιουργείται ένα ακόμα μπλόκο σε μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου να γίνεται αυστηρός έλεγχος όσων επιχειρούν να πλησιάσουν τον τόπο της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο ο πρώην σύντροφος της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Ηράκλειο: Το παρασκήνιο με τον θάνατο του συντρόφου της 43χρονης

Ο 39χρονος είχε αποχωρήσει αργά το βράδυ της Δευτέρας από την αστυνομία, κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα, καθώς τα τραύματα στο πρόσωπό του εκτιμήθηκε ότι ενδέχεται να προέρχονταν από τροχαίο ατύχημα στο οποίο φέρεται να ενεπλάκη μόνος του την Κυριακή.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, δηλώνοντας πως θα παρουσιαστεί έως το μεσημέρι. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις των αρχών.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον αδελφό του, ο οποίος εντόπισε το όχημά του στη βάση του υψώματος όπου βρίσκεται ο ναός του Προφήτη Ηλία. Ανεβαίνοντας στο σημείο, βρήκε τον 39χρονο νεκρό από πυροβολισμό.