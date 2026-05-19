Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρός πεζοπόρος στο δάσος του Ρούβα

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας στο δάσος του Ρούβα, το μεσημέρι της Τρίτης, στο Ηράκλειο και σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται το συμβάν να έγινε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο άνδρας ήταν μαζί με μια γυναίκα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκε το 112, προκαλώντας κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Οι διασώστες, οι οποίοι έφτασαν πρώτοι στο σημείο, σύμφωνα με το cratalive.gr, τον παρέλαβαν για τη διακομιδή του στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.