Ηράκλειο: Γιος ξυλοκόπησε την μητέρα του – Απειλεί ξανά μέσα από τα κρατητήρια

Μια 60χρονη στο Ηράκλειο βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα, όταν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο της τον γιο, μέσα στο κομμωτήριο που διατηρεί. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 37χρονος εισέβαλε αιφνιδιαστικά στον χώρο εργασίας της και την χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές.
Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, με αποτέλεσμα ο δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί λίγη ώρα αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.
Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος, ακόμη και μέσα από τα κρατητήρια, επικοινώνησε ξανά με τη μητέρα του, εκτοξεύοντας νέες απειλές. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύνταξη δεύτερης δικογραφίας, καθώς η συμπεριφορά του κρίθηκε συνεχώς επιθετική και επικίνδυνη.
Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που απασχολούν τις διωκτικές Αρχές, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το μέγεθος και τη σοβαρότητα του φαινομένου.
