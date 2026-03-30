Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος από λιμνοδεξαμενή

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από λιμνοδεξαμενή, νωρίτερα, ένας ηλικιωμένος άνδρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 92χρονος εντοπίστηκε να επιπλέει σε λιμνοδεξαμενή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, λίγο έξω από το χωριό Μοχός.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα της ΕΜΑΚ και ένα όχημα από το ΠΚ Χερσονήσου, όπως και αστυνομικοί από το ΑΤ Χερσονήσου, που διενεργεί και την προανάκριση για την υπόθεση.