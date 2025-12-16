Μενού

Ηράκλειο: Ημίγυμνος άνδρας με μαχαίρι προκάλεσε ζημιές σε σούπερ μάρκετ και χτυπούσε αυτοκίνητα

Ένας ημίγυμνος άνδρας σε κατάσταση αμόκ, προέταξε μαχαίρι,προκάλεσε ζημιές σε σούπερ μάρκετ και χτυπούσε αυτοκίνητα στο Ηράκλειο.

Τον τρόμο σκόρπισε ένας άνδρας που κυκλοφορούσε ημίγυμνος στην περιοχή Δειλινά, στο Ηράκλειο, καθώς, βρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ, μπήκε σε σούπερ μάρκετ, κρατώντας μαχαίρι. 

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες που επικαλείται το creta24.gr, ο άνδρας έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες, ενώ πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη». Βγαίνοντας μάλιστα από το σούπερ μάρκετ, άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο και ημίγυμνος άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.

Μάλιστα, ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ κλείδωσε την πόρτα, ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξαναμπεί, όμως εκείνος έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Πληροφορίες αναφέρουν, πως ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

