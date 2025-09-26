Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο κέντρο της πόλης

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.
Η πτώση σημειώθηκε στο δρόμο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.
Επίσης, κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε άλλο σημείο του κέντρου της πόλης, κοντά στο πρώτο, σε ιδιωτικό χώρο. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
