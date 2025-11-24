Ηράκλειο: Κρατούμενος ο 57χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας και του αδερφού του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 57χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας και του αδερφού του στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο 57χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία τετελεσμένη κατά συρροή και πυρκαγιά από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για περιουσία, για την υπόθεση της οικογενειακής τραγωδίας στο σπίτι στον Μασταμπά Ηρακλείου στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο φερόμενος δράστης που έπεσε στο κενό από ταράτσα κατοικίας στον Μασταμπά Ηρακλείου, έχει εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο, καθώς φέρει εκτεταμένα ορθοπεδικά τραύματα από την πτώση.

Ωστόσο η απόφαση προφυλάκισης για τον 57χρονο «γεννά» σειρά ζητημάτων που πρέπει οι Αρχές να αντιμετωπίσουν. Η συνήγορός του Αλεξάνδρα Σπανάκη ζήτησε τον κατ'οίκον περιορισμό του με ηλεκτρονική επιτήρηση, ωστόσο δεν υπάρχει υποδομή σε τοπικό επίπεδο και κρίνεται έτσι αδύνατο.

Όμως τα εκτεταμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει καθιστούν αδύνατη την προφυλάκισή του. Η συνήγορος αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.