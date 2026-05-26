Ηράκλειο: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο 35χρονη από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στον Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 35χρονης.
Σύμφωνα με το kriti24,gr, η γυναίκα τραυματίστηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και έπεσε στο οδόστρωμα.
Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η 35χρονη αντιμετωπίζει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.
