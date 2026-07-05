Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο Κρήτης, ο εντοπισμός νεκρής γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μεταφορά της γυναίκας στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.
Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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